Dışişleri’nden Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70’inci yılı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yıl dönümü için yayınladığı mesajda “Sadece ülkemize değil; Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir” iadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Müttefikiz, birlikte daha güçlüyüz” derken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de, Türkiye’nin NATO’ya yaptığı katkıların her zamankinden daha önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70’inci yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında “Sadece ülkemize değil; Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Müttefiklerimizden de beklentimiz, NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70’inci yıl dönümü olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da İttifak’ın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olmuştur. NATO’nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde, misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunmuş; İttifak’ın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO’nun istikametine yön veren önde gelen müttefikler arasında yer almıştır. Bir yandan 2030’lu yılların NATO’sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO’nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir. Sadece ülkemize değil; Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla müttefiklerimizden de beklentimiz, NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir.”

SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN İNGİLİZCE VİDEO

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO’ya karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini ve gelecekte de getireceğini belirtti.

Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70'inci yılı dolayısıyla İngilizce bir video mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanı Akar, “Bugün Türkiye’nin NATO ittifakına katılışının 70’inci yıl dönümü. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, NATO’ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir. Müttefikiz, birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN KUTLAMA MESAJI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de, Türkiye'nin kritik öneme sahip bir müttefik olduğunu ve NATO'ya yaptığı katkıların her zamankinden daha önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Büyükelçi Flake, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Türkiye'nin NATO ortağı ve müttefiki olduğu 70 yıl boyunca NATO'nun güvenliğine yaptığı katkıların ikili ilişkilerde kilit önem taşıyan unsur olduğuna dikkati çeken Flake, “Günümüzün birçok zorlu sorununa birlikte karşı koyduğumuz bir dönemde Türkiye, kritik öneme sahip bir müttefiktir. Geride kalan birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılar her zamankinden daha önemli bir noktaya gelmiştir ve Türkiye'nin gösterdiği liderlik NATO'nun temel ilkelerini şekillendirmeye devam etmektedir” dedi.

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu ve dünya genelindeki kilit operasyonlarla en fazla katkı sunan üçüncü NATO üyesi olduğunu hatırlatan Flake, “Türkiye ayrıca NATO'daki en büyük ikinci F-16 savaş uçağı filosuna sahiptir. NATO ve NATO ortağı kara kuvvetlerinin koordinasyonundan ve senkronizasyonundan sorumlu olan Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı'na da 2012'den bu yana ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye, NATO'nun güney kanadını da korumakta ve İncirlik Hava Üssü'nde NATO kuvvetlerine ev sahipliği yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Flake, Türkiye’nin daha önce görülmemiş nitelikteki güvenlik sorunlarının yaşandığı bir dönemde NATO kuvvetlerinin hazırlıklı olmasına öncelik verme, ittifakın caydırıcılık ve savunmaya ilişkin temel ayaklarını destekleme misyonunu ciddiyetle yürüttüğünü söyledi. İttifak üzerinden Türkiye ile olan ortaklığı muhafaza etmeyi ve güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyleyen Flake, “Türkiye'nin NATO'ya sağlamaya devam ettiği katkılar, birlikte daha güçlü olduğumuzun açık bir teminatıdır” dedi.

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