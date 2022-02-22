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Dışişleri’nden Türk vatandaşlarına Ukrayna uyarısı: Ayrılmaları kuvvetle tavsiye ediliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından "Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Yayınlanma: 00:36 - 22 Şubat 2022 Güncellenme:
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Dışişleri’nden Türk vatandaşlarına Ukrayna uyarısı: Ayrılmaları kuvvetle tavsiye ediliyor

Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını onaylıyorum” dedi.

Putin’in kararına art arda tepki gelirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk vatandaşlarına Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları tavsiye edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

* Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

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