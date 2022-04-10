Dr. Mehmet Öz’e destek Trump’tan geldi

ABD siyasetine atılan ve Pennsylvania eyaletinde boşalacak senatörlük koltuğuna oturmak için yarışan Dr. Oz ismiyle bilinen Dr. Mehmet Öz'e destek ABD'nin eski başkanı Donald Trump'tan geldi.

Sozcu.com.tr

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Pennsylvania’nın Cumhuriyetçi Senatörü Patrick Toomey’nin emekliye ayrılarak koltuğunu bırakma kararı sonrasında Cumhuriyetçiler aralarında dünyaca ünlü medyatik doktor Dr. Mehmet Öz’ün de olduğu bazı isimler kolları sıvayarak seçimlere hazırlanmaya başladı.

“Kritik bir oylama” olarak lanse edilen ve sadece ABD kamuoyunda değil, uluslararası kamuoyunda da yakından takip edilen Kongre yarışında dikkat çekici bir virajdan daha geçildi… Seçimlere katılacağını açıkladıktan sonra gözlerin üzerine çevrildiği Dr. Öz, ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçiler arasında büyük bir önemi olan Donald Trump’ın desteğini resmen aldı.

TRUMP KENDİSİNE BENZETTİ

Senatör adayları için Trump’ın desteğini almak seçimi kazanmakla eş değer görülürken Trump, Kuzey Carolina’da katıldığı mitingde Dr. Öz’ü desteklediğini söyledi ve ikisinin de televizyon yıldızı olduğundan bahsetti.

Trump, “Bu sırada bugün başka bir insanı daha övmek istiyorum, Pennsylvania’da Dr. Öz’ü. Dr. Öz harika bir adam, iyi bir insan. İyi bir adam. Harvard’da okumuş, muazzam, muazzam bir kariyeri var ve onu uzun bir süredir beğeniyor herkes. Bu bir anket gibi. Televizyonda 18 yıl olunca bu bir anket gibi oluyor ve insanların sizi sevdiğini gösteriyor” dedi. Trump, daha önce Cumhuriyetçi Sean Parnell’i desteklemiş fakat aile içi şiddet iddiaları sonrasında Parnell yarıştan çekilmek durumunda kalmıştı.

Trump, Dr. Öz’ün en seçilebilecek aday olduğunu da dile getirdi.

EMLAK ZENGİNİ ÇIKTI

Cumhuriyetçiler adına Pennsylvania'da senatörlük koltuğu için diğer cumhuriyetçi adaylarla yarışan Dr. Öz'ün servetinin detayları hafta içinde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Senato'da bir koltuk elde etmek için çalışmalara başlayan ve ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'nin de desteğiyle şöhrete kavuşan Dr. Öz'ün kişisel servetinin 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında olduğu açıklandı.

Dr. Öz'ün servetinin bazılarının eşiyle ortak olduğu ve bazılarının da kendi üstünde olduğu belirtilirken, Pennsylvania'daki ünlü akaryakıt şirketi Wawa'da büyük bir hissesi olduğu belirtildi. Dr. Öz'ün ayrıca New Jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye'de de evleri olduğu aktarıldı.

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