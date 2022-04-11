Dr. Öz’ü destekleyen Donald Trump tepki topladı: Hayal kırıklığı yarattı

ABD Kongresi'nde Pennsylvania senatörü olarak rol almak için yarışa dahil olan medyatik doktor Mehmet Öz'e destek veren ABD'nin eski başkanı Trump tepkileri üzerine çekti. Bazı isimler, "Dr. Öz, Trump'ın temsil ettiği şeylerin zıttı" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li Cumhuriyetçi senatör Patrick Toomey’nin emekliye ayrılmasıyla birlikte Kongre’de boşalacak Pennsylvania koltuğu için Cumhuriyetçi adaylar arasında yarış son hızla devam ediyor…

Önceki gün ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump, bu yarışa dahil olan “Dr. Oz” lakaplı Dr. Mehmet Öz’ü desteklediğini açıkladı. Dr. Öz’ü kendisine benzeterek ikisinin de başarılı bir televizyon kariyeri olduğuna dikkat çeken Trump’ın bu açıklamalarına ise tepki geldi.

Aralarında Trump’ın bu koltuk için destek verdiği isimlerden Sean Parnell de olmak üzere birçok isim Trump’ın Dr. Öz’ü desteklemesinin yanlış olduğunu öne sürdü.

Pennsylvania’da senatörlüğü için yarışan fakat hakkındaki iddialar sonrasında Kasım ayında seçim yarışından çekilen Sean Parnell, “Başkan Trump’a büyük saygım var fakat bu yaptığı bende hayal kırıklığı yarattı. Öz, Trump’ın başkanlığı döneminde inşa ettiği her şeyin antitezi. ‘Önce Amerika’ anlayışının en uzağındaki kişi ve eyalet için çok kötü olacak” dedi.

“DR. ÖZ FAZLA LİBERAL”

Aşırı sağcı yorumcu John Cardillo da Twitter üzerinden Trump’ın Dr. Öz’ü desteklemesini eleştirdi. Cardillo, “Cumhuriyetçiler, merkezde yer alan bir ismi Kongre’ye getirme lüksüne sahip değil” derken Dr. Öz’den bahsetti. Cardillo, Dr. Öz’ün Cumhuriyetçiler için fazla liberal kaçtığına da dikkat çekti.

Öte yandan Trump’ı destekleyen aşırı sağcı aktivistler Jack Posobiec ve Kurt Schlichter de Trump’ın Öz’ü desteklemesini eleştirdi. Schlichter, “Dr. Öz’ü desteklemek, Limp Bizkit en iyi müzik grubu demek gibi bir şey” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Dr. Mehmet Öz'e destek Trump'tan geldi

İlginizi Çekebilir Siyasete atılan Dr. Öz hakkında Trump ailesi ikiye bölündü