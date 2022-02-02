Dubai Polis Teşkilatı milyon dolarlık araçlarıyla dikkat çekiyor

Dubai Polis Teşkilatı, 1 milyon sterlinlik bir Aston Martin, en hızlı polis arabası olarak kabul edilen 1,4 milyon sterlinlik Bugatti Veyron ve Elon Musk'ın şirketi Tesla'dan Cybertruck'ı da içeren bir süper araba filosuyla suçla mücadele ediyor.

Sozcu.com.tr

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Dubai polis gücü, milyonlarca dolarlık süper arabalarla şehrin sokaklarında dolaşıyor ve dünyanın en hızlı ekip arabasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Şehir, dünyanın en gösterişli yeri olarak ünlü, bu yüzden polis arabalarının maliyetinin yüksek olması da doğal. Hotcars.com’a göre, Dubai Polis Teşkilatı’nda 270.000 Sterlinlik Lamborghini Aventador ve 1.4 milyon dolarlık Aston Martin One-77 dahil olmak üzere en az 14 süper otomobil bulunuyor.

Bu polis arabalarının en hızlısının, 1,9 milyon dolarlık perakende satışıyla ve 254mph hıza ulaşabilen Bugatti Veyron’u olduğu bildiriliyor. Dubai polisi, 0’dan 100 km/s’ye 3,2 saniyede çıkabilen bir Mercedes AMG GT 63S’ye de sahip.

Buna karşılık, Londra Metropolitan Polisi, Skoda Kodiaq vRS de dahil olmak üzere, daha küçük ve daha ucuz çeşitli otomobillerle çalışıyor ve bu otomobil, 0-60mph’den 6,8 saniyede çıkabiliyor. Aynı zamanda sadece 42.000 sterline mal oluyor.

Dubai polisi, ayrıca Elon Musk’ın geleceğin aracı olarak gördüğü Tesla Cybertruck’larından birine de sahip. 30.000 sterlinlik araç, 2019’da ilk kez ortaya çıktığında, büyük ölçüde olağandışı tasarımıyla manşetlerde yer almıştı. Ve başlangıçta 250.000’den fazla ön sipariş almıştı.

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