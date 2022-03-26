Dünya Saati uygulaması nedir? Dünya Saat etkinliğinde ışıklar bir saat kapanacak

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde “Dünya Saati” etkinliği düzenleniyor. Dünya Saati, bu yıl 26 Mart Cumartesi akşamı 20.30 – 21.30 saatleri arasında “dönüşüm” çağrısıyla gerçekleşecek. Etkinlikte, dünya genelinde iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkat çekmek için “Dünya Saati, Dönüşüm Saati” diyerek ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

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Dünya Saati etkinliği ile tüm dünyada yüzlerce kentte milyonlarca insan ve anıtsal yapı iklim değişikliğine dikkat çekmek için ışıklarını bir saatliğine kapatıyor.

DÜNYA SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan “Dünya Saati” ile ses veriyor.

Dünya Saati küresel bir değişim, dönüşüm çağrısı olarak da biliniyor. Karbon emisyonlarını azaltacak politikalar hayata geçirilmediği takdirde dünya 2.5 derece sıcaklık artışına doğru yol alıyor. Dünya Saati uygulaması ile kömür başta olmak üzere fosil yakıtlara yönelik teşviklerin derhal sonlandırılması isteniyor.

DÜNYA SAATİ ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

WWF tarafından küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen en büyük çevre hareketi olan “Dünya Saati” bu yıl 26 Mart Cumartesi günü 20.30 – 21.30 saatleri arasında yapılacak.

Etkinlik kapsamında bir saat boyunca birçok önemli yapı ve mekânda ışıklar sönecek.