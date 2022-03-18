Dünyanın gözü bu toplantıdaydı: Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile Ukrayna’yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Şi Çinping açıklamalarda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 23’üncü gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın diğer ülke liderleriyle temasları sürüyor.

Son olarak, bugün, ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Çinping arasında Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı video konferans görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden-Şi görüşmesi, Washington DC yerel saati ile 09.03’te (TSİ 16.03) başladı.

‘SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA OLMAZ’

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Şi Çinping açıklamalarda bulundu.

Çin devlet medyasının aktardığına göre, Çinping, Biden’a Ukrayna’da meydana gelen olaylara benzer olarak diplomasi alanında yaşanan çatışmaların yüzleşmelerin kimsenin çıkarına olmadığını söylediği belirtildi.

Şi’nin, Biden’la gerçekleştirdiği video konferansta, devletler arası ilişkilerin çatışma aşamasına ilerlememesi gerektiği, bu durumun kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Şi, “Ukrayna krizi görmek istemediğimiz bir şey” dedi.

Şi, Çin ve ABD’nin ikili ilişkilere doğru yolda rehberlik etmesi gerektiğini ve her iki tarafın da gerekli uluslararası sorumlulukları üstlenmesi ve dünya barışı için çaba göstermesi gerektiğini de söyledi.

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