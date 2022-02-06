Dünyayı etkileyen fotoğrafın aktörleri konuştu

Munzir, “İtalyan insanlarına ve kiliseye bize yaptıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Geçen 11 yılda hiçbir ülke bize yardım etmedi ve bunu unutmayacağız” dedi. Munzir, “Geçen yıl 6 Ocak’ta Aslan fotoğraf çektiği sırada onu fark etmemiştim bile. Her gün yaptığım gibi Mustafa ile oynuyordum. Oğlum havaya atılmayı seviyor çünkü ona fiziksel olarak özgürlük hissi veriyor ve uçuyormuş gibi hissediyor” dedi.

İtalyan halkının kendilerine destek verdiğini dile getiren Munzir, Toskana kırsallarında yaşamlarına devam etmekten dolayı memnun olduğunu söyledi.

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