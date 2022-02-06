Dünyayı etkileyen fotoğrafın aktörleri konuştu

Bir yıl önce Türkiye'de çekilen Suriyeli baba Munzir el-Nazzal ile uzuvları olmadan dünyaya gelen oğlu Mustafa'nın fotoğrafı uluslararası kamuoyunu etkilemişti. Suriye'de yaşanan savaşta bacağını yitiren baba, İtalya'ya ulaştıktan sonra ilk kez konuştu.
Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:03 - 06 Şubat 2022 Güncellenme:
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Suriye’de yıllardır devam eden savaş ve kaos milyonlarca insanın hayatını etkilerken, Türkiye-Suriye sınırında geçen yıl fotoğrafçı Mehmet Aslan’ın çektiği bir kare bütün dünyayı etkilemişti.
Fotoğraf, savaşta bacağını yitiren Munzir el-Nazzal, uzuvları olmadan dünyaya gelen oğlu Mustafa’yı havalara atarken çekilmiş ve bu fotoğraf hem ödül kazanmış hem de bütün dünyanın gözünü bölgeye çekmişti.
Geçen yılın başında Türkiye-Suriye sınırında çekilen fotoğraf uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.
Bombalı bir saldırıda bacağını kaybeden baba Munzir’in 5 yaşındaki oğlunu havaya atarken çekilmiş olan fotoğrafına “Hayatın Zorluğu” adı verilmişti.
Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülü’nde yılın fotoğrafı seçilen bu kare Siena’daki yetkilileri harekete geçirdi. Munzir ve ailesini İtalya’ya getirmek için Türk makamlarla iletişime geçen İtalyan kilisesi ve İtalyan yetkilier, geçen haftalarda istediklerini elde etti. Munzir ve ailesi İtalya’ya ulaştıktan sonra İngiliz The Guardian gazetesine konuştu.
Munzir, “İtalyan insanlarına ve kiliseye bize yaptıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Geçen 11 yılda hiçbir ülke bize yardım etmedi ve bunu unutmayacağız” dedi. Munzir, “Geçen yıl 6 Ocak’ta Aslan fotoğraf çektiği sırada onu fark etmemiştim bile. Her gün yaptığım gibi Mustafa ile oynuyordum. Oğlum havaya atılmayı seviyor çünkü ona fiziksel olarak özgürlük hissi veriyor ve uçuyormuş gibi hissediyor” dedi.
İtalyan halkının kendilerine destek verdiğini dile getiren Munzir, Toskana kırsallarında yaşamlarına devam etmekten dolayı memnun olduğunu söyledi.