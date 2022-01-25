El Salvador Devlet Başkanı Bukele’den Türkiye paylaşımı: Güzel insanların güzel ülkesi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından Türkiye ziyaretiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bukele, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullandı.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 19-21 Ocak’ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmiş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Ankara Üniversitesi gibi kurumlarda temaslarda bulunmuştu.

“BENİ HEM MUTLU ETTİ, HEM DE GURURLANDIRDI”

Bukele, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bukele, şu ifadeleri kullandı:

* Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…

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