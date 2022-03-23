Elon Musk’tan Putin’e sumolu gönderme

Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, teke tek düelloya çağırması tüm dünyada gündem olmuştu. Geri adım atmayan Musk, şimdi de sumo güreşi yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Ukrayna’yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin’e meydan okumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden 69 yaşındaki Putin’e seslenen Musk, onu teke tek bir mücadeleye çağırmıştı. Ünlü milyarderin teklifine göre, kazanan kişi Ukrayna’yı alacaktı.

Musk’ın tweet’ine beklediği kişi yanıt vermese de, kripto para platformu Binance CEO’su Changpeng Zhao, kendi hesabından bir tweet attı, “Kardeşim, elbette kazanmanı isterim ama gerçek şu ki… (gülen emoji) …Kung fu videolarını görmedim” diye yazdı.

Bunun üzerine 50 yaşındaki Elon Musk, sumo güreşi yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Onu üzerimden atmayı başardım ama bu boynumdaki c5-c6 disklerinin zarar görmesine ve 8 yıllık büyük bir sırt ağrısına mal oldu” dedi.

Rusya’nın işgaline karşın Ukrayna’yı destekleyen Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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