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Endonezya’da otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya’da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezya’da otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya’nın Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, en az 40 yerli turisti taşıyan yolcu otobüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı belirtildi.

Nedeni henüz bilinmeyen kazanın, otobüsün frenlerinin tutmaması sebebiyle şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

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Endonezya otobüs kazası