Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! Rusya’dan doğalgaz kararı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. Açıklama yapan Putin, "Türkiye, Rusya’dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan ve Putin’in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, “Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı.” dedi.

“TÜRKİYE, EN GÜVENİLİR ROTALARDAN BİRİ HALİNE GELDİ”

Putin, “Türkiye, Rusya'dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor.” ifadesini kullandı. Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü, santraldeki ilk ünitenin 2023'te devreye alınmasını umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkında olduğunu anlatan Putin, “Türkiye’nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz. Türkiye’nin bu yapıdaki çalışmalarını her şekilde memnuniyetle karşılayacağız.” dedi.

DOĞALGAZIN YÜZDE 25’İ RUS RUBLESİ OLARAK ÖDENECEK

Putin, Rus gazının Türkiye’ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25’inin Rus rublesi olarak yapılmasıyla ilişkin anlaşmanın da yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin de arttığını söyleyen Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.

ERDOĞAN, REİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Erdoğan ve Reisi’nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi basına kapalı devam ediyor. (AA)

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