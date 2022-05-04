Erdoğan’dan Endonezya ve Libya’ya bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile telefon görüşmesi yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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