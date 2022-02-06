Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı
Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupların sabaha karşı Azerbaycan ordusuna ateş açtığı açıklandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat’ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyeleri, 6 Şubat günü saat 00:23-02:12 arasında Terter bölgesinin Gapanlı köyü yönünde Azerbaycan Ordusu’nun mevzilerine ateş açtı” denildi.
Azerbaycan ordusunun saldırıya yanıt verdiği ve sivil ya da askeri birliklerden can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.