Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan ordusuna ateş açtı

Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupların sabaha karşı Azerbaycan ordusuna ateş açtığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların 6 Şubat’ın ilk saatlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı grup üyeleri, 6 Şubat günü saat 00:23-02:12 arasında Terter bölgesinin Gapanlı köyü yönünde Azerbaycan Ordusu’nun mevzilerine ateş açtı” denildi.

Azerbaycan ordusunun saldırıya yanıt verdiği ve sivil ya da askeri birliklerden can kaybı veya yaralanma olmadığı ifade edildi.

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