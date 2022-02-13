Ermenistan’da 5.3 büyüklüğünde deprem! Sınır illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini, depremin Türkiye-Ermenistan sınırına yakın illerden de hissedildiğini açıkladı.

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Ermenistan’ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25’te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır’dan da hissedildi. Depremin ardından aynı bölgede, saat 21.28’de 3,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ermenistan’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars’ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

“TEDİRGİN OLDUK”

Ermenistan’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçe Kars’ın Akyaka ilçesi olurken, deprem Kars'ta da hissedildi.

Evlerinde oturan vatandaşlar deprem olunca sokaklara çıktı. Avizelerin sallandığını ifade eden vatandaşlar, “Avizeler sallandı. Birazda tedirgin olduk. Ondan sonra dışarı çıktık” dedi.

Van depremini yaşadığını belirten vatandaş, “Van depremini yaşadık ya 7.2'yi baya bir salladı. Lambalar oynadıktan sonra kendimizi dışarı attık” diye konuştu.

Öte yandan dışarı çıkan vatandaşlar korkudan evlerine girmeyerek soğukta bekliyor. Öte yandan AFAD ekipleri kent genelinde tarama yağıyor.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan’da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

IĞDIR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Iğdır Valiliği meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Iğdır'ımızda da hissedilen Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” (İHA)

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