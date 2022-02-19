Abone Ol

Ermenistan’dan gerilimi arttıracak hamle

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocavend ilindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ermenistan’dan gerilimi arttıracak hamle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından yerel saatle 15.40'tan itibaren Hocavend ilinin Tağlar köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açıldığı bildirildi.

Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Ermenistan ve Gürcistan'da iki ayrı deprem! Türkiye'den de hissedildi İlginizi Çekebilir Ermenistan ve Gürcistan'da iki ayrı deprem! Türkiye'den de hissedildi Ermenistan halkı Türkiye ile yakınlaşmaya karşı İlginizi Çekebilir Ermenistan halkı Türkiye ile yakınlaşmaya karşı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Avrupa Azerbaycan deprem Ermenistan Gürcistan Normalleşme Türkiye