Ermenistan’dan gerilimi arttıracak hamle

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Hocavend ilindeki Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından yerel saatle 15.40'tan itibaren Hocavend ilinin Tağlar köyü civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açıldığı bildirildi.

Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir Ermenistan ve Gürcistan'da iki ayrı deprem! Türkiye'den de hissedildi

İlginizi Çekebilir Ermenistan halkı Türkiye ile yakınlaşmaya karşı