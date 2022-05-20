Eski Almanya Başbakanı, eleştirilerin ardından Rus şirketinden ayrıldı

Ukrayna işgaline rağmen Rus şirketlerindeki görevlerinden ayrılmadığı için uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rus enerji devi Rosneft’teki koltuğunu bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Rus devletine bağlı enerji devi Rosneft, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve Alman iş insanı Matthias Warnig'in şirketin yönetim kurulundan ayrılacağını açıkladı. Rosneft'ten yapılan açıklamada, “Kararı anlayışla karşılıyoruz ve devam eden destekleri için teşekkür ediyoruz” dendi.

1998-2005 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Schröder, Ukrayna işgaline rağmen Rus şirketlerindeki görevlerinden ayrılmadığı için uzun süredir eleştirilerin hedefindeydi. Avrupa Parlamentosu dün, Rosneft'ten ayrılmazsa eski başbakanın kara listeye alınacağını duyurmuştu.

Almanya'da da Schröder'in emeklilik maaşı ve koruma polisi hakkı hariç bütün imtiyazları kaldırılmış, ekibi de görevi bırakmıştı. Alman Sosyal Demokrat Parti ise Schröder'e defalarca kendi rızasıyla partiden ayrılma çağrısı yapmıştı.

78 yaşındaki Gerhard Schröder'in martta kendi inisiyatifiyle Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi de tepkilere neden oldu.

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