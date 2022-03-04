Facebook ve Twitter, Rusya’da yasaklandı

Ukrayna'ya saldıran Rusya, Twitter ve Meta’nın sahibi olduğu Facebook'a erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

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Batılı teknoloji devlerinin Rusya'ya başlattığı yaptırımlara karşı Rusya'dan da karşı hamle geldi.

Daha önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçti.

Yapılan açıklamada Facebook'a, Rusya'da erişim engeli getirildiği duyurularak, “4 Mart 2022’de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi” denildi.

Ayrıca, ülkede Twitter’a da erişimin yasaklandığı duyuruldu.

Öte yandan bazı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya'nın Ukrayna saldırısında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.

Roskomnadzor, Facebook'u ‘sansürle’ suçlayarak Rus medyasına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak Facebook'un bağlı olduğu Meta platformlarına erişimi kısmen sınırladığını açıklamıştı.

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