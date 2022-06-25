Fas’tan İspanya’ya göçmen akını faciayla sonuçlandı

Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Melilla’ya geçmeye çalışan göçmenlerin yol açtığı izdihamda 18 göçmen hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'ya göçmen akını faciaya neden oldu.

Fas hükümeti, dün sınırı geçmeye çalışan göçmenlerin yarattığı izdihamda 18 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sınır yetkilileri, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaklaşık 2 bin göçmenin bir anda sınır kapısından geçmeye çalıştığı ve sınır görevlileriyle çatıştığı belirtildi. 100'den fazla kişi İspanya toprağı Melilla'ya geçmeyi başardı.

KAÇAK GÖÇMENLERİN ROTASI

Fas İçişleri Bakanlığı, çok sayıda göçmenin sınır duvarından düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaylarda 140'a yakın sınır güvenlik görevlisi de yaralandı.

Geçen yıl da İspanya’nın Kuzey Afrika’daki diğer toprağı Ceuta (Sebte) kentine 17 Mayıs gecesi yaklaşık 5 bin Faslı göçmen yasa dışı yollardan giriş yapmıştı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, bu kişilerden 6 bin 500’den fazlasının geri gönderildiğini açıklamıştı.

İspanyol yetkililer, Fas güvenlik güçlerini suçlarken, söz konusu durum iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Melilla ve Ceuta, Avrupa Birliği’nin Afrika ile tek kara sınırını oluşturmasıyla göçmenlerin tercih ettiği rotalardan biri.

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