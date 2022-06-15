Financial Times: Türkiye, NATO’nun müzakere teklifini reddetti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılmaya karar veren İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile yaşadığı krizi bir türlü aşamazken, İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Financial Times, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü müzakerelere katılma davetini reddettiğini yazdı.

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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımıyla ilgili itirazları sürerken, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Financial Times, Türkiye’nin NATO’nun, Ankara’nın İskandinav ülkelerinin batı askeri ittifakına katılma başvurularına muhalefetine bir çözüm bulmayı amaçlayan Finlandiya ve İsveç ile üçlü müzakerelere katılma davetini reddettiğini yazdı.

Financial Times, haberi, görüşmelerde aktif rol alan üç kişiye dayandırdı. Habere göre, Ankara yönetimi, Helsinki ve Stockholm’den arabuluculuk görüşmelerini kabul etmeden önce terörle ilgili endişelerini gidermek için somut öneriler talep etti.

NATO YETKİLİSİ ARABULUCULUĞUNDA GÖRÜŞMELER

FT’ye konuşan kaynaklardan biri, Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan yetkililer arasında bugün yapılması planlanan görüşmelerin gerçekleşemediğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişi, görüşmelerin NATO yetkilisi arabuluculuğunda gerçekleşmesinin planlandığını da söyledi.

NATO yetkililerinin aracılık edeceği üçlü bir toplantı için ‘Nihai hedefti’ açıklamasında bulunan ittifaktan üst düzey bir yetkili, “Ancak henüz o noktada değiliz” dedi. Gazeteye konuşan NATO yetkilisi, Türkiye’nin görüşmelere katılma konusundaki isteksizliğine dikkat çekerken bunun nedeni olarak Ankara’nın taleplerine yanıt alamamasını gösterdi. NATO yetkilisi ayrıca, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan taleplerinin açık olmadığını da söyledi.

ERDOĞAN: TUTUMUMUZ DEĞİŞMEYECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada NATO krizine değinerek, “İsveç ve Finlandiya net, somut ve kararlı adımlar gösterene kadar NATO konusundaki tutumumuzu kesinlikle değiştirmeyeceğiz” dedi.

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, bu hafta üçlü görüşmelerin başarısız olup olmadığı sorulduğunda, “Farklı formatlarda toplantıların olduğu bir sürecimiz var” cevabını verdi.

Genelkurmay Başkanı’nın Türkiye’nin ulusal güvenlik danışmanıyla görüşmesini ve kendisi ile Erdoğan arasındaki görüşmeyi işaret etti. Ancak üçlü görüşme ile ilgili bir örnek vermedi.

STOLTENBERG SONUNDA İTİRAF ETTİ

Stoltenberg Çarşamba günü Türkiye’nin “meşru endişelerini” çözmek için çalıştıklarını söylemiş, İskandinav ülkelerinin başvuru süreci hakkında bir ay öncesine göre daha az iyimser olduğunu itiraf etmişti.

Finlandiya ve İsveç ise terörle mücadele yasalarını sıkılaştırdıklarını ve Ankara’nın itirazlarını aşmak için NATO üyesi olduklarında Türkiye’ye silah satış koşullarını kolaylaştırabileceklerini de söyledi.

TÜRKİYE’DEN YANIT GELMEDİ

Türkiye’nin dışişleri bakanlığı ve NATO sözcüleri, Ankara’nın üçlü müzakereleri reddetmesiyle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

Üst düzey yetkili, “Henüz paniklemedik ve umutsuzluğa kapılmadık” diyerek, Türkiye’nin ittifaka katılan iki ülkeye itirazlarını bırakmasını sağlayacak müzakere edilmiş bir anlaşmanın “hâlâ diplomatik seçenekler alanında” olduğunu da sözlerine ekledi.

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