Financial Times, “Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşına en büyük tepkisi” olarak lanse etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev alan ve Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapan İbrahim Kalın, Financial Times'a konuştu. İngiliz gazetesi Kalın'ın açıklamalarını, "Ankara'nın en sert tepkisi" yorumuyla okurlarına duyurdu.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk çabasında olan Ankara’dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda müzakerelerde de yer alan İbrahim Kalın İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a konuştu. Rus askerlerinin Bucha ve Borodyanka bölgelerinde sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkmasının müzakere görüşmelerini etkilediğini söyleyen Kalın, “Sivillerin öldürülmesi Ukrayna’nın müzakerelere devam etme isteğini de etkiledi” dedi.

Financial Times’ın, “Ankara’nın sivillerin öldürülmesi sonrasındaki en sert kınaması” olarak tanımladığı açıklamalarda da Kalın, “Hepimiz bu insan hakları ihlali ve muhtemel savaş suçu fotoğraflarını görünce öfkelendik. Bu olay özellikle Ukrayna tarafından müzakerelerin devam etmesini riske attı” dedi.

“YARGI KARŞISINA ÇIKARILMALI”

Kalın, “Ukraynalılar yıkıldı, biz de… Yaşananlar korkunç, tamamen kabul edilemez, insanlık dışı ve bunu yapanlar yargı karşısına çıkarılmalı” dedi. Kalın, müzakerelerden gelecek birkaç günde ya da haftada net bir sonuç çıkmayacağını tahmin ederken, “Belki bir ya da iki hafta sonra yine bir hareketlenme görebiliriz” ifadesini kullandı.

Müzakereleri takip eden Kalın, “Rusya, Batı’nın yaptırımlarının ekonomiye etkisinden endişe ediyor gibi görünüyor. Ukrayna’da çok kayıp verdiler fakat ekonomik kayıplar ekonomik duruma etki etmeye başlıyor olabilir” dedi. Kalın ayrıca Moskova’nın görüşmelerin başarıyla sonuçlanması için Batı’nın yaptırımları gevşetmesini istediğini de dile getirdi.

GARANTÖR ÜLKE OLACAK MI?

Kalın, Ukrayna’nın dile getirdiği garantör ülkeler arasında Türkiye’yi göstermesine de değindi. Henüz net bir karar verilmediğini ve görüşmelerin henüz çok erken olduğunu söylerken, “Prensipte biz buna sıcak bakıyoruz çünkü Ukrayna’yı desteklemek ve bu savaşı bitirmek istiyoruz. Ukraynalılarla, Ruslarla görüştük. ABD’liler ve Fransızlarla da görüştük, imzamızı atmadan önce çözüme kavuşturulması gereken çok fazla askeri detay var” ifadesini kullandı.

Kalın, Rusya’nın Ukrayna’nın uzun menzilli füze sahibi olmasını istemediğini söylerken, Ukrayna’nın da güçlü bir ordu istediğini ve bu sorunun çözülmediğine de dikkat çekti.

Kırım konusunda da Rusya’nın geri adım atmadığını fakat bunun Türkiye tarafından “gerçek dışı ve aşırı bir talep” olarak görüldüğünü söyleyen Kalın, bu konu için farklı seçeneklerin de masada olduğunu dile getirdi.

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