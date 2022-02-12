Fransa’da aşı karşıtlarının konvoyu Paris’i alarma geçirdi

Fransa’da Kanada’daki aşı zorunluluğu karşıtlarından ilham alarak “Özgürlük Konvoyu” düzenleyen binlerce kişi, başkent Paris’i alarma geçirdi. Kentte binlerce polis konuşlandırılırken ana yollarda kontrol noktaları oluşturuldu, meydanlara zırhlı araçlar yerleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Kanada'da günlerdir yolları kapatan ve hayatı felç eden aşı karşıtı kamyoncular, Fransa'daki Covid kısıtlamalarına karşı çıkanları da harekete geçirdi.Fransa’nın dört bir yanından “Özgürlük Konvoyu” eylemleri kapsamında başkent Paris'e doğru yola çıkan binlerce kişi, sadece aşı zorunluluğunu ve kısıtlamaları değil Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını da protesto ediyor.

Kanada'daki gibi başkentte hayatı durdurmaya hazırlanan protestocuların Paris'e yaklaşması, yetkilileri de alarm durumuna geçirdi. Paris'te binlerce polis konuşlandırılırken ana yollarda kontrol noktaları oluşturuldu, meydanlara zırhlı araçlar yerleştirildi.

GÖSTERİCİLERE PARİS’E GİRİŞ YASAĞI

Paris emniyeti, daha önce protestocuların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Emniyet yetkilileri, dün yapılan açıklamada da protestocuların kent girişlerinde durdurulacağını bildirdi.

Protestocular arasında 2018-19 yıllarında ülkeyi sarsan Sarı Yelekliler hareketi ve aşırı sağcı grupların üyeleri de yer alıyor.

Gösteriler, nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Macron karşıtlarının kampanyasının önemli bir parçası olarak görülüyor.

Ülkede son dönemde aşı kartı uygulamasına karşı da çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

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