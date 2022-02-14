Fransa’da bıçaklı saldırı paniği

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord istasyonunda bıçaklı bir saldırgan paniği yaşandı... Kimliği belirlenemeyen bir adam elindeki bıçakla polise saldırdı.

Sozcu.com.tr

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Fransa, haftada başkent Paris’teki bir bıçaklı saldırı şokuyla başladı…

Sabah saatlerinde Paris’in yoğun istasyonlarından Gare du Nord’da bıçaklı bir saldırgan polis memurlarına saldırdı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, olayın terör saldırısı olarak incelenmediğini belirtirken, “Saldırgan olay yerinde öldürüldü. İki polis memuru hafif yaralandı” dedi.

Avrupa’nın en büyük tren istasyonlarından biri olan ve Birleşik Krallık ile Belçika’ya bağlantı olarak görülen Gare du Nord’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da kaydedildi. Saldırı sonrasında rötar haberleri de geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de olayın sabah 07.00’de gerçekleştiğini duyurmuştu.

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