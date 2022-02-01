Fransa’da cumhurbaşkanı adayı Zemmour’un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’un danışmanı Olivier Ubeda hakkında, 18 yaşında bir erkeğe “tecavüzde bulunduğu” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Haberlere göre genç erkek geçen sene Ubeda'nın yanında staj yapıyordu.

Paris savcılığı, mağdurun 9 Aralık'ta suç duyurusunda bulunduğunu ve 10 Aralık 2021’de 51 yasındaki Ubeda hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Zemmour’un kampanya etkinliklerinin direktörü imajından sorumlu olan Ubeda, suçlamayı reddederek bunun iftira olduğunu savundu. Zemmour'un kampanyasını karalamak için yapılan bir iftiradan söz eden Ubeda, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Senaryo güzel yazılmış, Gerçek bir şeye dayanmıyor” dedi.

Özel Üniversitelerde siyasal iletişim dersi veren ve eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde yer alan Ubeda, soruşturma kapsamında yarın polise ifade verecek. İlginizi Çekebilir Fransa'da sağ hanedanlık çöküyor: Le Pen'in yeğeni de gemiyi terk etti