Fransa’da günlük vaka sayısı yeniden 300 bin üzerinde

Fransa’da son 24 saatte 328 bin 214 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452'ye yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa’da corona virüsü salgınında günlük vaka sayıları yeniden 300 binin üzerine çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 328 bin 214 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452’ye yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 193 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 206'ya ulaştı.

Ülkede 5 Ocak'ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

İlginizi Çekebilir Meksika'da 75 pilot coronaya yakalandı, hava ulaşımı felç oldu

İlginizi Çekebilir Almanya'da restoran ve benzeri yerlerde corona önlemleri sıkılaştırıldı