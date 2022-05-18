Fransa’da kadın başbakanın unvanı tartışma yarattı

Fransızcada son yıllarda yaşanan feminist dönüşüm, 30 yıl aradan sonra ülkenin ilk kadın başbakanı olan Elisabeth Borne’un resmi unvanıyla ilgili de tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da 30 yıl aradan sonra ülkenin ilk kadın başbakanı olan Elisabeth Borne'un unvanı tartışma yarattı.

61 yaşındaki Borne'un resmi unvanının “madame la Première ministre” (feminen artikelle Bayan Başbakan) olarak yazılması eleştirilere yol açtı. Geçen ay düzenlenen ve Emmanuel Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde yarışan aşırı sağcı Éric Zemmour, yeni başbakanın unvanındaki feminen artikelin kulağa hoş gelmediğini savundu.

FRANSIZCADA FEMİNİST DÖNÜŞÜM

1991'de görev yapan Fransa'nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson, resmi olarak maskülen artikelle “madame le Premier ministre” unvanını kullanıyordu. Ancak o dönemden bu yana Fransızcada yaşanan feminist dönüşümle hükümetteki kadın yetkililer ve bakanların resmi unvanlarında da “maskülen artikel” yerine “feminen artikel” kullanılmaya başladı.

Önceki kuşaklar, “kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmak için kadınların unvanlarında da erkeklere özgü kullanımları tercih ediyordu ama son dönemde bu uygulama değişim gösterdi. Fransız dil kurumu Fransız Akademisi, son yıllarda kadın unvanlarını “erkek egemenliğinden kurtarmak” amacıyla çeşitli adımlar atmıştı.

Macron, daha önce Çalışma Bakanı olarak görev yapan Borne'u başbakanlığa atarken yeni kabinenin en az yarısının da kadınlardan oluşması bekleniyor.

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