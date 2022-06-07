Fransa’da sağlıkçılardan hükümet karşıtı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti.

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Fransa'da sağlık çalışanları maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesi ile istifa etmeye devam ederken, başkent Paris'te sokağa inen sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 3 Haziran'da sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, temmuz ayından itibaren acil kararlar alıp sağlıkçıların maddi ve manevi durumlarının iyileştirme yönünde karar alınacağını açıkladığını hatırlatan göstericiler, Macron'un verdiği sözleri tutmadığını ifade etti.

FRANSA’DA ACİL SERVİSLERDE AKSAMA YAŞANIYOR

Fransa'da maaşlarının iyileştirilmesini talep eden çok sayıda sağlık çalışanın istifa etmesinin ardından ülke genelinde 120'den fazla acil servis hizmetinde aksamalar yaşanıyor.

Hastaneler için devletin yeterli bütçe ayırmamasından dolayı yeni personel alımı yapılmadığı için hastanelerde büyük aksamaların olduğuna aktaran göstericiler, halka hasta olmamaları çağrısında bulunarak, ilerleyen günlerde hastanelerde hasta bakıcı bulamayacaklarını ifade etti.

Göstericiler, genç yaştaki hasta bakıcıların ağır çalışma şartları nedeniyle işi bıraktığını belirterek, hastanelerde kalan hasta bakıcıların ise emekliliğini sayılı günler kaldığı için işlerine devam ettiğine dikkat çekti.