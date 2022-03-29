Fransa’da son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 217 bin 480 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 milyon 775 bin 231’e ulaştı. Fransa’da son bir haftada Covid-19 vaka sayısının yüzde 20 arttığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları yeniden artış gösterdi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 217 bin 480 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayının 23 milyon 775 bin 231'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, Fransa'da son bir haftada Covid-19 vaka sayısının yüzde 20 arttığını bildirdi.

Son 24 saatte 137 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 141 bin 985’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 538’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 21 bin 300 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 135 milyon 706 bin 712 doz aşı vurulurken, 54 milyon 257 bin 508 kişiye tek doz, 39 milyon 505 bin 138 kişiye ise hatırlatma dozu yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana, toplam nüfusun yüzde 80'i en az bir doz aşılandı.

İlginizi Çekebilir Korkutan araştırma: Corona virüsü ve gribe aynı anda yakalanmak ölüm riskini iki katına çıkarıyor