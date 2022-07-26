Fransa’dan maymun çiçeği virüsü iddiası: En çok eşcinsel erkeklerde görülüyor

Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıklayarak, genel hasta profilinin eşcinsel erkekler olduğunu aktardı.

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Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren maymun çiçeği virüsü, Fransa'da yayılıyor.

Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirerek, “Bugün, Fransa’da yaklaşık bin 700 kişiye maymun çiçeği bulaştı” dedi.

EŞCİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

Maymun çiçeği bulaşan hastaların profillerine de değinen Braun, “Hastaların profili, çoğunlukla diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, ancak bir hastanın kabarcıklarıyla temas yoluyla da enfekte olabilirler” dedi.

DSÖ ALARMA GEÇMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmiş, yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığını duyurmuştu.

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