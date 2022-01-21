Fransa’nın eski İçişleri Bakanı Gueant’e hapis cezası

Fransa’nın eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, görevini kötüye kullanmaktan 4 ayı ertelenmiş olmak üzere 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Elysee Sarayı'nın çeşitli kurumlar ile firmalara anketler ve kamuoyu danışmanlığı için adil koşullar altında ihale prosedürünü izlemeden birkaç milyon euroluk kamu fonu ödemesi yaptığına dair açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme, eski İçişleri Bakanı ve eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin genel sekreteri 77 yaşındaki Claude Gueant'e, görevini kötüye kullanmaktan 4 ayı ertelenmiş olmak üzere 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Sarkozy'nin yakın danışmanı olan Patrick Buisson’a 2 yıl ertelenmiş hapis ve 150 bin euro para cezası verdi. Sarkozy’nin siyasi danışmanı ve Giacometti Perron anket şirketinin eski direktörü Pierre Giacometti, 6 ay ertelenmiş hapis ve 70 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Paris Mahkemesi, 2017'de kamu fonlarının zimmete geçirmekten Gueant'yu suçlu bulmuş, 1 yıl hapis cezası ve 75 bin euro para cezası vermişti. Mahkeme, kendisine verilen para cezasını ve tazminatı zamanında ödemediğine karar vererek Gueant'yu 13 Aralık 2021'de tutuklamıştı. Gueant, şu anda sağlık hapishanesinde tutuklu bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Fransa ve Almanya, Ukrayna krizi için harekete geçiyor

İlginizi Çekebilir Fransa'da yeni corona kararları! Maske zorunluluğu kaldırılıyor