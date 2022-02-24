G7: Putin tarihin yanlış tarafında

Dünyanın merakla takip ettiği ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile toplanan G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından yapılan açıklamada, Rusya'ya işgali durdurma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Putin'in kararının, BM tüzüğünde yer alan temel ilkeleri ciddi derecede ihlal ettiği ifade edildi.

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G7 liderleri tarafından Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’ya ciddi ve koordineli bir şekilde ekonomik ve mail yaptırımlar getirileceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Belarus’un Ukrayna’ya karşı yürütülen saldırılara katılması kınandı ve ülkeye uluslararası yükümlülüklere uyma çağrısı yapıldı.

“PUTİN SAVAŞI YENİDEN HATIRLATTI”

Açıklamada, Rusya’ya işgali durdurma çağrısı yenilenirken, Putin’in kararının, BM tüzüğünde yer alan temel ilkeleri ciddi derecede ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, Putin’in Avrupa’ya savaşı yeniden hatırlattığı ve kendisini tarihin yanlış tarafına koyduğu belirtildi.

Liderler ayrıca, işgal nedeniyle enerji kaynaklarındaki olası kesintiye karşı hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Rusya’nın işgaline karşı bölgeden kaçan insanlar için de yardım ve desteğe hazır olunduğu ifade edildi.

G7 ZİRVESİNE KATILAN LİDERLER

ABD Başkanı Joe Biden

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İtalya Başbakanı Mario Draghi

Japonya Başbakanı Kishida Fumio

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

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