G7: Putin tarihin yanlış tarafında
Dünyanın merakla takip ettiği ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile toplanan G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından yapılan açıklamada, Rusya'ya işgali durdurma çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca Putin'in kararının, BM tüzüğünde yer alan temel ilkeleri ciddi derecede ihlal ettiği ifade edildi.
G7 liderleri tarafından Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin yapılan açıklamada, Rusya’ya ciddi ve koordineli bir şekilde ekonomik ve mail yaptırımlar getirileceği belirtildi.
Açıklamanın devamında, Belarus’un Ukrayna’ya karşı yürütülen saldırılara katılması kınandı ve ülkeye uluslararası yükümlülüklere uyma çağrısı yapıldı.
“PUTİN SAVAŞI YENİDEN HATIRLATTI”
Açıklamada, Rusya’ya işgali durdurma çağrısı yenilenirken, Putin’in kararının, BM tüzüğünde yer alan temel ilkeleri ciddi derecede ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, Putin’in Avrupa’ya savaşı yeniden hatırlattığı ve kendisini tarihin yanlış tarafına koyduğu belirtildi.
Liderler ayrıca, işgal nedeniyle enerji kaynaklarındaki olası kesintiye karşı hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Rusya’nın işgaline karşı bölgeden kaçan insanlar için de yardım ve desteğe hazır olunduğu ifade edildi.
G7 ZİRVESİNE KATILAN LİDERLER
ABD Başkanı Joe Biden
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
İtalya Başbakanı Mario Draghi
Japonya Başbakanı Kishida Fumio
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg