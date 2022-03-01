‘Gece çok sayıda bombardıman oldu! Trenin pencerelerini, ışıklarını kapattık’

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın Kharkiv kentinden (Harkov) kalkan tahliye trenine binen Abdurrahman Sivelen, yaşadığı durumu video çekerek anlattı. Gece çok sayıda bombardıman olduğunu anlatan Sivelen, "Her bombardımanda trenin pencerelerini, ışıklarını dahi her şeyi kapattık ve bombardımanın bitmesini bekledik. Bu bir, iki saati buldu. Şu anda Moldova sınırına yaklaştık" dedi.

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Rusya’nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliye işlemleri sürüyor. Rusya’nın saldırdığı Harkov olarak da bilinen Kharkiv’den dün kalkan tahliye trenine binen Abdurrahman Sivelen, yaşadığı durumu video çekerek anlattı.

“GECE ÇOK SAYIDA BOMBARDIMAN OLDU”

Bindiği trenin Moldova sınırına yaklaştığını belirten Sivelen, şu ifadeleri kullandı:

* Şu anda Kharkiv’den kalkan tahliye trenin içindeyim. Şu anda Moldova sınırına yakın bir istasyonda durduk. Gece çok sayıda bombardıman oldu.

* Her bombardımanda trenin pencerelerini, ışıklarını dahi her şeyi kapattık ve bombardımanın bitmesini bekledik. Bu bir, iki saati buldu. Şu anda Moldova sınırına yaklaştık.

Trenin içini de gösteren Sivelen, trende 4 kişilik odalarda 8 kişi kaldıklarını belirtti. Öte yandan Moldova sınırına yakın bir istasyonda Ukraynalılar, trende Türklerin bulunduğu kata gelerek Türklere ücretsiz yemek dağıttı.

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