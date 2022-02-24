‘Gelmiş geçmiş en büyük mülteci krizi yaşanabilir’

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya-Ukrayna krizinin yeni ve 'görülmemiş' bir mülteci dalgasını tetikleyeceğini duyururken, uluslararası gıda fiyatlarında ve özellikle buğday temelli gıda fiyatlarında artış yaşanabileceğine işaret etti.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah Moskova yönetiminin Ukrayna’yı işgaline evrilirken, bölgede yaşanan insani kriz, yeni bir mülteci krizi endişesini de beraberinde getiriyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, New York’taki bir güvenlik konseyi toplantısında, doğu Ukrayna’ya yönelik bir Rus işgalinin beş milyon kadar insanı yerinden edebileceğini söyledi.

‘EKMEK FİYATLARINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR’

Greenfield, Rusya ve Ukrayna’nın küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu ürettiği göz önüne alındığında, bir işgalin diğer ülkelerde kıtlığa neden olabileceğini ve ekmek fiyatlarında beklenen artışın beklendiğini de söyledi.

BM Temsilcisi, ABD, Rusya’nın doğu Ukrayna’yı işgalinin beş milyon kadar insanı yerinden ederek dünyanın en büyük mülteci krizlerinden birini tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Greenfield, Rusya’nın eylemleri gıda fiyatlarında ani artışa neden olabileceğini belirtirken Libya, Yemen ve Lübnan gibi yerlerde daha da büyük kıtlığa yol açabileceğini vurguladı.

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