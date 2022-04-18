Genç şarkıcı Endonezya’yı karıştırdı: G-20 sözcüsü oldu

Endonezyalı popçu Ayunda Faza Maudya'nın G-20 sözcüsü olarak atanması ülkede tepki topladı.

Sozcu.com.tr

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Genç işsizliğinin yüksek olduğu Endonezya’da G-20 sözcüsü olarak 27 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Ayunda Faza Maudya’nın atanması ülkede tepki topladı. Maudy Ayunda sahne adıyla bilinen şarkıcının ülkede düzenlenecek G-20’de sözcü olarak görev alması Endonezya kamuoyunda gündem oldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sebebiyle bazı ülkelerin boykot kararı aldığı etkinliği daha çekici hale getirmek için bu hamlenin yapıldığı tahmin ediliyor.

Endonezya lideri Joko Widodo’nun son dönemde ünlü iş insanlarının çocukları, şarkıcılar ve girişimcileri devlet kademesinde işe aldığına dikkat çekilirken 273 milyon nüfuslu ülkenin yarısından fazlası 35 yaşın altında ve 16-30 yaş arasındaki nüfusun işsizlik oranı yüzde 14 seviyesinde.

Genç şarkıcı Ayunda’nın hiçbir diplomatik ya da ekonomik deneyimi olmamasının büyük bir rahatsızlık yarattığı belirtildi.

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