Gizemli ölümler sürüyor: Bir Rus milyarder daha hayatını kaybetti

Rus iş insanlarının gizemli şekilde öldüğü olaylara bir yenisi daha eklendi. Rus petrol devi Lukoil’in eski yöneticilerinden milyarder Aleksandır Subbotin, hafta sonu bir şaman çiftin evinde ölü bulundu. Business Insider’ın haberine göre, nisan sonundan bu yana Rusya’nın enerji sektörüyle bağlantılı en az altı kişi öldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın en büyük petrol şirketlerinden Lukoil'in eski yöneticisi Aleksandır Subbotin, hafta sonu bir şaman çiftin evinde ölü bulundu.Resmi haber ajansı TASS, 43 yaşındaki milyarder Subbotin'in yüksek miktarda alkolün etkisini azaltmak için kurbağa zehri içeren bir uyarıcı aldığını ve muhtemelen uyuşturucunun etkisiyle kalp krizi geçirdiğini aktardı.

Lukoil'de uzun süre yöneticilik yapan Subbotin, Rus enerji şirketleriyle bağlantısı olan ve birkaç ayda tam olarak bilinmeyen nedenlerden dolayı hayatını kaybeden son Rus iş insanı oldu. Business Insider'ın haberine göre, nisan başından bu yana Rusya'nın enerji sektörüyle bağlantılı en az altı kişi öldü.

İKİ OLİGARK, AİLELERİYLE BERABER ÖLÜ BULUNMUŞTU

Geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Gazprom'un eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber Moskova'daki dairesinde ölü bulunmuştu.

Bu olayın ardından, Gazprombank’la yakın ilişkilere sahip doğalgaz şirketi Novatek’in eski başkan yardımcısı olan Rus oligark Sergey Protosenya'nın da İspanya'daki evinde yine eşi ve kızıyla ölü bulunması kafaları karıştırmıştı. İntihar ettiği düşünülen Protosenya’nın oğlu, ailesinin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.