Green Card sonuçları açıklandı! 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

ABD’de yaşamak isteyenler için çıkartılan Green Card başvurusunda beklenen açıklama geldi, 7 Mayıs 2022, 19:00’da Green Card sonuçları, resmi web sitesinde açıklandı. Green Card sonuçları https://dvprogram.state.gov/ sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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Amerikan Hükümeti tarafından verilen ve Amerika'da daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card sonuçları açıklandı. Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor.

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da ABD hükümeti tarafından açıklandı. Green Card sonuçları https://dvprogram.state.gov/ sorgulanabilecek.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.