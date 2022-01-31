Guardian: IŞİD’liler sahte pasaportla Türkiye’den Batı’ya geçiyor

İngiliz The Guardian gazetesi, IŞİD'lilerin sahte pasaportlarla Türkiye'den Avrupa ve ABD'ye gittiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'de hazırlanan sahte pasaportlarla Avrupa'ya ABD'ye geçen IŞİD üyeleriyle ilgili haberinde, Suriye'den Türkiye'ye geçen çok sayıda kişinin sahte belgelerle İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Batılı ülkelere gidebildiğini yazdı.

Guardian'ın yürüttüğü araştırma, IŞİD'le bağlantılı çok sayıda kişinin Suriye'den çıkmasına ve Batılı ülkelere geçmesine olanak tanıyan sahte pasaport sektörünün hızla büyüdüğünü ortaya koydu.

Haberde, Türkiye'de yaşayan ve terör örgütleriyle bağlantılı bir Özbek vatandaşının yönettiği sahte pasaport ağının bir pasaportu 15 bin dolara sattığı belirtildi. Guardian, bu ağın hazırladığı sahte pasaportlarla en az 10 vakada teröristlerin Türkiye'den uçakla Avrupa ya da Kuzey Amerika'ya geçtiğini tespit etti.

IŞİD üyeleri daha çok Avrupa Birliği ülkelerine gitmeyi tercih ederken en az iki vakada teröristler sahte Rus pasaportlarıyla İstanbul'dan Meksika'ya, oradan da ABD'ye gitti.

ÖZBEK SATICIDAN 500 DOLARA SAHTE ÖLÜM BELGESİ

Guardian gazetesinin mesaj yoluyla görüştüğü söz konusu Özbek vatandaşı, görüştüğü kişilere hangi örgüte üye olduklarını sormadığını söyleyerek “Kimin iyi ya da kötü olduğuna bakmak benim işim değil. Bununla güvenlik servisleri ilgilenmeli” dedi.

Özbek satıcı, izini kaybettirmek isteyen kişiler için de 500 dolara sahte ölüm belgesi düzenlendiğini belirtti.

Bir Rus satıcı ise, özellikle üst düzey IŞİD militanlarının farklı ülkelerden aldıkları sahte belgelerle sürekli seyahat ettiğini ifade etti.

Pasaportlardaki biyometrik çiplerin sahtesini yapmanın imkansız olduğunu söyleyen sahte pasaport satıcıları, birçok sınır noktasında yetkililerin buna dikkat etmediğini ifade etti.

Guardian'a konuşan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kaynak da, Türkiye'de IŞİD üyelerine üst düzey belge sağlayan belirli bir satıcı olduğunu belirterek “IŞİD üyelerinin sahte pasaportlarla Avrupa'ya geçtiğini biliyoruz ve Avrupa'daki güvenlik birimleri onları tutuklamakta başarılı değil” dedi.

EN UCUZU RUS KİMLİKLERİ

Habere göre Avrupa'ya gitmek için en ucuz belgeler Rusya, Kırgızistan ve Kazakistan'a ait kimlik belgeler. Vizesiz Avrupa'ya seyahat imkanı sağlayan Ukrayna ve Moldova belgeleriyse daha pahalı.

En pahalı belge ise sahte Avrupa Birliği pasaportu ve daha çok Fransızca konuşan Araplar ya da Batılılar tarafından tercih ediliyor.

Bir AB vatandaşı kendi pasaportunu yaklaşık 2500 euro'ya satıyor. Sonra bu pasaporttaki fotoğraf değiştiriliyor. Daha sonra pasaportun gerçek sahibi belgeyi kaybettiğine dair bildirimde bulunuyor.

Guardian, sahte pasaport sektöründeki büyümenin aşırılık yanlısı kişilerin güvenlik güçlerinin radarından kaçmasına ve terör faaliyetlerine Suriye dışında da devam etmesine yol açabileceğini vurguladı.

Batılı güvenlik kurumları, 2015'te IŞİD üyelerinin sahte pasaportlarla ve belgelerle Avrupa'ya akın eden mülteciler arasına sızmış olabileceği uyarısında bulunmuştu.

IŞİD, 2015'te Paris'te 130'dan fazla kişinin öldüğü saldırılar düzenlemiş, örgütün 20172de Manchester'da düzenlediği saldırıda da 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırılar sonrasında Avrupa sınırlarında güvenliğin artırıldığına dikkat çeken Guardian, sahte pasaport satıcılarınınsa farklı yöntemlerle faaliyetlerine hız verdiğini aktardı.

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