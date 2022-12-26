Güney Kore ile Kuzey Kore arasında tansiyon yükseldi: Başkent üzerinde uçtu

Gerilimin yıllardır devam ettiği Güney Kore-Kuzey Kore hattında endişe yaratıcı bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore ile Kuzey Kore yılın son haftasına gerilimle başladı… Son bir yıl içinde balistik füze denemelerine hız veren Kuzey Kore yönetiminin testlerine çok ses çıkarmayan Güney Kore bugün harekete geçti.

Kuzey Kore’ye ait bir insansız hava aracının Güney Kore hava sahasını ihlal etmesi ve başkent Seul üzerinde seyretmesi üzerine Güney Kore harekete geçti. Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada savaş uçakları ve helikopterlerin havalandığı ve uyarı atışı yaptığı belirtildi.

KUZEY KORE DRONE’U SEUL ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Kuzey Kore’ye ait insansız bir aracın tespit edilmesi üzerine harekete geçildiği belirtilirken Güney Kore’de bazı uçuşlar durduruldu. Güney Kore ulaştırma bakanlığı Incheon ve Gimpo havalimanlarındaki uçuşları askıya alma kararı alındığını duyurdu.

Güney Kore televizyonu News1 ise Kuzey Kore’ye ait bir insansız hava aracının başkent Seul üzerinde görüldüğünü aktardı.

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