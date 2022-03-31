Güney Osetya, Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyecek

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali sürerken 2008’de Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referandum düzenlemeye hazırlanıyor. Bu adım bölgede yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir.

Sozcu.com.tr

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Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya Cumhuriyeti’nin Başkanı Anatoli Bibilov, Rusya'ya katılmak için yakın zamanda referandum düzenleyeceklerini açıkladı. Bibilov, Rusya'daki iktidar partisi Birleşik Rusya’nın web sitesinde yayınlanan açıklamasında, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu belirterek “Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız” ifadesini kullandı.

Birleşik Rusya partisinden milletvekili Andrey Klimov da TASS haber ajansına yaptığı açıklamada referandum kabul edilir edilmez Rusya'nın Güney Osetya'yı topraklarına katmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu adımın Ukrayna’daki savaş sürerken yeni bir krizin fitilini ateşlemesi ve Rusya ile Batılı ülkeler arasında gerilimi daha da tırmandırması bekleniyor.

RUSYA, GÜRCİSTAN’A DA ASKER GÖNDERMİŞTİ

Rusya ile Gürcistan arasında 2008’de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar yaşanmış, Rusya’nın askeri müdahalesi sonrasında Moskova'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Rusya, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanırken, Gürcistan buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Güney Osetya'daki varlığının Gürcistan'ın egemenliğine aykırı olduğunu belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Ukrayna'nın doğusundaki Moskova destekli Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak ülkeye askeri operasyon başlattı. Rusya, 2014'te de Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı Rusya'ya katılımı onaylayan referandum sonrasında ilhak etmişti.

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