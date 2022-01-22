Haaretz: Erdoğan ilişkileri düzeltmek istiyor ama İsrail kuşkulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edebileceği yönündeki açıklaması İsrail'de tartışma yaratmaya devam ediyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Haaretz’e göre, Türkiye uzun süredir ilişkileri düzeltmek için adım atıyor ama İsrail bu duruma kuşkuyla yaklaşıyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Türkiye-İsrail ilişkilerini ele alan bir analiz yayınladı.

Jonathan Lis imzalı yazıda, Türkiye'nin ilişkileri tamir etmek istediği ama İsrail'in buna şüpheyle yaklaştığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşebileceğini söylemesinin İsraillileri şaşırttığını yazan Haaretz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'i telefonla aradığını hatırlattı.

Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin birkaç aydır İsrail'le ilişkileri düzeltmek istediklerinin ipuçlarını gönderdiği belirtilen yazıda, İsrail tarafının ise bu konuda kuşkulu olmaya devam ettiği kaydedildi.

‘YAVAŞ VE DİKKATLİ OLMALI’

Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli diplomat, “Bu konuda dikkatliyiz. İlişkilerin iyileşmesi mümkün ama bu yavaş ve dikkatli şekilde olmalı. İsrail Erdoğan'ın kararsız kişiliğinden ve Filistinlilere yönelik sarsılmaz desteğinden dolayı dikkatli. İsrailliler, Erdoğan'ın düzelen ilişkileri Türkiye'nin ekonomisini desteklemek ve bölgesel etkisini artırmak için kullanacağından şüpheleniyor” dedi.

İsrail düşünce kuruluşu Mitvim Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü'nden Nimrod Goren de, “Türkler aynı anda bölgedeki bazı ülkelerle ilişkileri ilerletmeye çalışıyor. Bu alandaki önemli bir adım BAE ile atıldı. Büyük paraları içeren anlaşmalar imzalıyorlar ve Emirlik Türkiye ekonomisine yatırım yapmaya başladı. İsrail-Türkiye ve BAE'yi kapsayan üçlü proje olasılığı da gündeme geldi” diye konuştu.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin son yıllarda birçok krizden geçtiğine dikkat çeken Haaretz, geçen kasımda İstanbul'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli bir çiftin serbest kalması için yürütülen diplomatik temasların da buzları erittiğini yazdı.

Erdoğan ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasındaki olası bir görüşmeye dair tarih belirlenmediği kaydedilen yazıda, bazı İsrailli yetkililerin Erdoğan'ın beklenmedik öfkesinin böyle bir görüşmeyi son anda iptal etmesine yol açabileceğini düşündüğü belirtildi.

‘FIRSATI KAÇIRABİLİRİZ’

İsrail'in Türkiye'ye yönelik mesafeli tavrının iki ülke ilişkilerine zarar verebileceğini söyleyen Nimrod Goren, “Bence bu bir hata. Bu yüzden bir fırsatı kaçırabiliriz. İsrail son yıllardaki krizler nedeniyle Erdoğan'a güvenmiyor ama bu nedenle diplomatik ilerlemeyi engellemek yersiz”

Haaretz, İsrail'in Türkiye'yle yakınlaşmanın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la yakın ilişkilerine zarar vermesini istemediği değerlendirmesinde de bulundu.

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