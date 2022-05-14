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Hanau canisi Paris‘te yakalandı

Almanya‘nın Hanau Kenti‘nde Türkerlerin oturduğu binada, 7 yaşındaki kızı ve 11 yaşındaki oğlunu vahşi şekilde öldüren Hintli baba (47), Paris yakınlarında yakalandı.

Ali GÜLEN
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Hanau canisi Paris‘te yakalandı

Çarşamba sabahı 07.30 sıralarında, Gençlik Dairesi‘nin korumasında olan çocuklarının evine giren baba, 7 yaşındaki kızı Mukhmanii‘nin boğazını kesmiş, 11 yaşındaki oğlu Jannatveer‘i ise 9. kattan atarak öldürmüştü.

Altında Türk işyerlerinin bulunduğu ve Türklerin oturduğu binadaki olay, Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

POLİSE DİRENMEDİ

Katil zanlısı baba bugün Paris yakınlarında, Alman Asayiş Polisi‘nin de desteğiyle yakalandı. Cani babanın polise direnmediği açıklandı.

Hintli cani, yargılanmak pzere Hanau‘ya gönderilecek. Olay sırasında evde olmayan anne ise psikiyatri kliniğinde tedavi altında.

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