Hanau’da yine vahşet: İki kardeş öldürüldü, baba aranıyor

Almanya’da, 4’ü Türk 9 kişinin bir ırkçı tarafından katledildiği Hanau kenti, yine vahşetle sarsıldı. 11 yaşındaki bir erkek çocuk, 9'uncu kattan atılarak öldürüldü. 7 yaşındaki kız kardeşinin cesedi balkonda bulundu. Ailenin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’nın küçük kenti, Frankfurt yakınlarındaki Hanau yeni bir vahşetle çalkalandı. 19 Şubat 2020'de ırkçı katilin 4'ü Türk, 9 kişiyi katlettiği kentte, bu kez iki kardeşin “sır ölümü” herkesi yasa boğdu.

Kentte Alman- Türk, herkes büyük şok içinde. Ailenin Pakistan kökenli olduğu belirtiliyor.

AĞABEYİ KURTARILAMADI

Türkler'in yoğun olarak yaşadığı kentteki olay, yine Türkler'in yoğun olarak ikamet ettiği Römer Caddesi 7 numaralı binada meydana geldi.

Altında bir Türk hazır mutfak satıcısının da bulunduğu binanın önünde sabah 07.23 sıralarında 11 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk üç saat sonra hayatını kaybetti.

Binanın dokuzuncu katının balkonunda da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi bulundu. Ölenlerin kardeş olduğu belirlendi.

AİLE GÖZETİM ALTINDAYMIŞ

Ailenin, sosyal dairenin gözetimi altında olduğu ve uzun süredir Alman makamlarınca kontrol edildiği belirlendi. Hatta, balkona önlem için siyah ağ takılmıştı.

Çocukların babası şüpheli olarak aranmaya başlandı. Hanau'daki Türkler, “Olayın bir göçmen aile dramı olduğu”nu söylerken, ailenin Pakistan'dan geldiği belirtildi.

Ailenin kimliği ve kökeni konusunda bir açıklama yapılmazken, Hanau'da herkes büyük üzüntüyle bu olayı konuşuyor.

İlginizi Çekebilir Almanya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açacak