Harabeye dönen Borodyanka’dan çarpıcı fotoğraflar…

Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyinde bulunan Borodyanka kentinde Rus güçlerinin çekilmesinin ardından bölgede yıkımın boyutları ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın altı haftadır devam eden saldırıları nedeniyle 4 milyon Ukraynalı ülkelerini terk ederken, binlerce insan hayatını kaybetti ya da yaralandı, şehirler ise harabeye döndü.

Borodyanka kentinde de birçok bina tamamen yıkılırken, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Kentte Rus güçlerinin bölgeden çekilmesiyle enkaz kaldırma ve arama çalışmaları başlatılmasının ardından 26 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Başkent Kiev yakınlarındaki Borodyanka kasabasında 200’den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Rus ordusunun çekilmesinin ardından bölgeye geri dönen Ukraynalılar, kaybolan yakınlarını yıkıntıların altında arıyor.

Borodyanka'da ailesini kaybeden Ukraynalı bir kadın, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşadığı şaşkınlığı ifade ederek, “Aklım almıyor. Beni çimdikleyip rüyadan uyandırmalarını istiyorum. Aklım gerçekten almıyor bu yaşadıklarımızı. Çalıştığım, birlikte yaşadığım insanlar. Babamı akşam aldılar. Burada yaşadığım için hepsi bildiğim, tanıdığım insanlardı. Onların hepsi bu evin sığınağındaydı” dedi.

Rus askerlerinin Kiev bölgesine bağlı Borodyanka’dan çekilmesiyle bazı siviller evlerine dönmeye başladı.

Ancak Borodyanka’ya gelen tüm köprüler Rusların başkent Kiev'e ilerlemesini engellemek için yıkılmış durumda.

Bölgeye sadece bir yoldan ulaşım sağlanırken, evlerine dönmek isteyenleri zorlu bir yolculuk bekliyor.

Moloz yığınlarının arasından eve dönüş yolculuğu, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.