Harvard Üniversitesi’nde cinsel istismar skandalı

ABD'nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören üç yüksek lisans öğrencisi, üniversiteye 'cinsel istismara göz yumdukları' gerekçesi ile dava açtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, cinsel taciz iddialarıyla ülkede gündem oldu.

Harvard Üniversitesi’nin antropoloji bölümündeki üç yüksek lisans öğrencisi, Antropoloji profesörü John Comaroff’un “öğrencileri rızaları olmadan öptüğünü ve taciz ettiğini, istenmeyen cinsel davranışlarda bulunduğunu ve öğrencilerin kariyerlerini sabote etmekle tehdit ettiğini” iddia ederek üniversiteye dava açtı.

Davanın salı günü açıldığı bildirilirken, davacılar Margaret Czerwienski, Lilia Kilburn ve Amulya Mandava, Harvard Üniversitesi’ni kendilerini koruyamamakla da suçladı.

OKULA DAVA AÇTILAR



Salı günü açılan bir davaya göre, Harvard Üniversitesi’nin antropoloji bölümündeki üç yüksek lisans öğrencisi, öğrencileri cinsel istismara ve bir profesörün kariyerini sonlandıran misillemesine karşı koruyamadığını iddia ederek okulu dava ediyor.

Davada ayrıca, üniversitenin, profesörle ilgili cinsel taciz ihbarları üzerine harekete geçmemesinin, “kurumsal bir kayıtsızlık politikasını gösterdiği’ vurgulandı. Dava kayıtlarında bu durum; Üniversiteyi, itibarını ve bu itibarı öğrencileri pahasına sürdüren fakülteyi korumak için tasarlanmış bir sistem. ” olarak tanımlandı.

Harvard Üniversitesi tarafından ABD merkezli CNN International’a yapılan açıklamada, üniversiteye yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

PROFESÖR İDDİALARI REDDETTİ

Davada adı geçen ancak sanık olarak adı geçmeyen Comaroff’un avukatları, yaptığı açıklamada, herhangi bir öğrenciyi taciz veya misillemede bulunduğu iddialarını “kategorik olarak reddettiğini” söyledi. Ayrıca profesör, bir öğrenciyi öptüğü veya uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddialarını da reddetti.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, “Profesör Comaroff sadece kendi alanında önde gelen bir akademisyen değil, aynı zamanda enerjisini onlarca yıldır akıl hocalığı yapmaya ve öğrencilerin ilerlemesini sağlamaya adayan son derece ilgili bir kişidir” denildi. Açıklama, “Gerçek kanıtlar yerine dedikodu ve fanteziye dayalı kariyerine yapılan saldırılar utanç verici.” ifadeleriyle devam etti.

İlginizi Çekebilir Taciz ettiği kadın boks antrenörü çıktı

İlginizi Çekebilir Sessiz kalmakla suçlanmıştı: Eski Papa Benedict cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

İlginizi Çekebilir Bilim insanları mucize gerçekleştirdi: Bacakları tutmayan adam yürümeye başladı