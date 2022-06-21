‘Her hafta 800 Suriyeli ülkesine dönüyor’

Son dönemde, Türkiye, ülkedeki Suriyelerin durumunu tartışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planı da uzun süre tartışılmıştı. Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelileri buraya yerleştirmekten söz etmişti. Bugün de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapanların sayısındaki artışa işaret etti.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden bir yetkili, Türkiye’den her hafta yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü ancak koşulların çok sayıda gönüllü geri dönüş için uygun olmadığını söyledi.

Türkiye, dünyadaki en büyük mülteci nüfusu olan yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor, ancak son olarak kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalar, hükümetin onları geri gönderme planları üzerinde çalışmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 milyon Suriyeliyi ülkenin kuzeybatısında inşa edilecek evlere yerleştirmeyi planladıklarını söylemişti. Geçtiğimiz hafta Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için bir adım da Danimarka’dan gelmişti. Danimarka'da yüzlerce Suriyeli mülteciye verilen oturma izninin Şam bölgesinde koşulların iyileştiği gerekçesiyle iptal edildiği açıklanmıştı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN GELEN YARDIMLARIN GELECEĞİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün akşam Suriye’deki insani durumla ilgili düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye’nin kuzeybatısındaki milyonlarca insana Türkiye üzerinden gönderilen yardımların önemine vurgu yaptı.

Bu bölgedeki insanlara yardım ulaştırılmasını sağlayan BM programının bir yıl daha uzatılması için Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunan Guterres, “Suriye halkından vazgeçemeyiz” ifadesini kullandı.

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgesine Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden yardım gönderilmesine imkân tanıyan BM programı 10 Temmuz’da sona eriyor.

Guterres’in bir yıl daha uzatılmasını talep ettiği BM operasyonlarında Türkiye’den Suriye’ye ayda yaklaşık 800 kamyon yardım ulaştırılıyor. Yardım programının uzatılması için BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’den hiçbirinin veto etmemesi koşuluyla en az dokuz üyenin onayı gerekiyor.

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