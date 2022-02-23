Hong Kong’da nüfusun tamamına Covid testi zorunluluğu

Batıdaki birçok ülkede Covid-19 vaka sayılarının yüksek seyretmesine rağmen kısıtlamalar bir bir kaldırılırken Hong Kong’da artan vakalar nedeniyle Çin yönetimi katı önlemleri hayata geçiriyor. Zorunlu testlere ek olarak vatandaşlar her gün hızlı antijen testi yaptırmak zorunda olacak.

Sozcu.com.tr

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Çin'e bağlı özel idari bölge olan Hong Kong'da, 7,5 milyonluk nüfusun tamamına Covid testi zorunluluğu getirildi.

Yarı özerk Hong Kong'un lideri Carrie Lam, mart ayının ortasından itibaren tüm vatandaşların bir hafta arayla üç tur Covid testi yaptırmak zorunda olacağını açıkladı. Gelecek 3 ayın pandemiyle mücadelede kritik önemde olduğunu ifade eden Lam, “Hızla kötüye giden salgın Hong Kong hükümetinin mücadele kapasitesinin çok üzerinde” dedi.

Lam, Çin'deki gibi tüm bölgeyi karantinaya alma uygulamasınınsa gerçekçi olmayacağını söyledi.

ÇİN LİDERİ Şİ TALİMAT VERMİŞTİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta Hong Kong hükümetine pandemiyi önleme için gerekli tüm önlemleri alma talimatı vermişti.

Yeni plana göre bölgede her gün en az bir milyon kişiye test yapılması öngörülüyor. Bu zorunlu testlere ek olarak vatandaşlar her gün hızlı antijen testi de yaptırmak zorunda olacak. Uzmanlar, yeni önlemler kapsamında milyonlarca Hong Konglunun haftalarca karantinaya girmek zorunda kalabileceğine dikkat çekiyor.

Çin'in katı “Sıfır Covid” politikasına bağlı olan bölgede okulların da yaz tatiline planlanandan daha erken gireceği belirtildi.

Hong Kong'da Covid-19'un bulaşma hızı yüksek Omicron varyantı nedeniyle hastanelerde yoğunluk artarken yoğun bakımlar, test ve karantina merkezleri alarm durumuna geçirildi.

Avrupa'da birçok ülke “Covid'le birlikte yaşama” politikası kapsamında kısıtlamaları hafifletirken, hatta tamamen kaldırırken Çin, erken test ve takip, katı karantina ve seyahat kısıtlamalarıyla virüsü ortadan kaldırmaya çalışıyor.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Hong Kong'da dün yeni vaka sayısı 6 binden fazlaydı. Pandeminin başından bu yana katı kuralların da etkisiyle pandemiyle mücadelede büyük başarı kaydeden bölgede geçen ayın başına kadar Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'den biraz fazlaydı.

Ancak son haftalarda Omicron etkisiyle vaka sayısı çok hızlı arttı. Bazı tahminlere göre bölgede mayıs ortasına kadar Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3200'ü bulabilir.

On binlerce karantina merkezinin kurulduğu Hong Kong'da kamuya açık kapalı alanların büyük bölümü hala kapalı ve seyahat kısıtlamalarına da devam ediliyor.

Bölgede özellikle yaşlı nüfusta aşılama oranlarının düşük olması da endişeye yol açıyor.

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