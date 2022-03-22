İddialar ayyuka çıktı… Putin’in yerine işkenceci Bortnikov gelecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hızla yayılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumu ile ilgili iddialar da artıyor... Batı medyası Putin'in sağlık durumunun iyi olmadığını iddia ederken Ukrayna istihbarat birimleri de Rusya Devlet Başkanı'nın yerine geçecek adayın ise çok daha "tehlikeli ve korkutucu" olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla birlikte hem Rusya’dan hem de batı ülkelerinden birçok iddia, yorum ve analiz ortaya çıkarken bilgi kirliliği de yayılmış durumda… Taraflar birbirlerini suçlarken, Ukrayna istihbarat birimlerinden dikkat çekici bir iddia geldi.

Son dönemde özellikle batı medyası ve istihbarat birimleri tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüye gittiğine dair iddialar gelirken, Ukrayna istihbarat birimleri Putin’in koltuğuna oturmaya en kuvvetli adayın kimliğini de açıkladı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Ukraynalı yetkililer Putin’in görevden alınması durumunda eski bir KGB ajanı olan ve halen KGB’nin güncel hali olan FSB’yi yöneten 70 yaşındaki Alexander Bortnikov’un Rusya Devlet Başkanı olacağı öne sürüldü.

“İNGİLTERE’YE SIĞINAN RUS AJANI ZEHİRLEMİŞTİ”

Bortnikov’un doğu Avrupa’da çok bağlantısı olduğunu ve hem Ukrayna’da hem de diğer ülkelerle de ilişkisi olduğunu aktaran İngiliz medyası Bortnikov’un İngiltere’ye sığınan eski Rus ajan Alexander Litvienko’nun zehirlenerek öldürülmesinden de sorumlu olduğunu yazdı.

Stalin yanlısı olduğu bilinen Bortnikov, 2017’de Rus akademisyenlerin tepkisini çekmişti.

Moskova yönetimi bu iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı.

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