Ikea, daha küçük bir cadde mağazası kuruyor

Ikea Londra'nın batısındaki Hammersmith'te bir cadde mağazası açıyor. Şirket, bu yöntemle daha erişilebilir hale gelmeyi hedefliyor.

Sozcu.com.tr

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İsveçli mobilya devi, her zamanki mağazalarının yaklaşık beşte biri kadar olan 4.600 metrekarelik yeni mağazanın Ikea’yı modern alışveriş yapanlar için daha erişilebilir hale getireceğini söyledi. Perakendeci, önümüzdeki üç yıl içinde Londra’da 1 milyar sterlin harcamayı planlıyor ve ikinci mağazasını 2023’te Oxford Street’teki eski Topshop binasına açacak.

Otobüs ve metro istasyonlarına yakınlığı nedeniyle tercih edilen Hammersmith mağazasında köfte talebini karşılamak için bir İsveç şarküteri de yer alacak.

İngiltere ve İrlanda ülke perakende müdürü Peter Jelkeby, Ikea’nın yeni mağaza açılışından elde ettikleri tecrübelerle ilerleyen süreçlerdeBirleşik Krallık ve İrlanda için planlar geliştireceğini de söyledi.

Ikea 1987’de İngiltere’ye geldi ve burada 22, İrlanda’da üç mağaza açtı. Jelkeby, yeni mağazanın küçük mobilyalara odaklanacağını söyledi. Ancak Ikea’nın bu yıl fiyatların yüzde 9 artmasını beklediğini de doğruladı.

Nakit kullanımının azalmasıyla, mağaza sadece kendi kendine ödeme kasalarında temassız ödemeleri kabul edecek.

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