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İkinci dönem cumhurbaşkanı seçilen Macron’a domates fırlattılar

Fransa'da hafta sonu gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan zaferle ayrılan EmmanueL Macron, Paris'te protestocuların gazabına uğradı. Saint-Christophe Caddesi'nde göstericiler Macron'a domates fırlattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:15 - 27 Nisan 2022 Güncellenme:
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İkinci dönem cumhurbaşkanı seçilen Macron’a domates fırlattılar

Fransa’da hafta sonu gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan zaferle ayrılan ve sağcı siyasetçi Marine Le Pen’i geride bırakan Emmanuel Macron, Paris’te beklemediği bir saldırıya uğradı.

 

Sandıktan zaferle çıktıktan sadece birkaç gün sonra Paris’in kuzeybatısındaki Cergy’de halkla bir araya gelen Macron burada yaşayanların tepkisiyle karşılaştı. İkinci dönem cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra “herkesin cumhurbaşkanı” olacağını söyleyen Macron’a temasları sırasında domates fırlatıldı.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından Macron’u sarıp sarmaladı.

Korumaları apar topar devreye girerken domateslerin Macron’u teğet geçtiği görüntüler videoya yansıdı. Saint-Christophe Caddesi üzerindeki pazarda dolaşan Macron’u korumak için güvenlik güçleri şemsiye açtı.

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