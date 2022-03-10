Rusya-Ukrayna savaşı… Rus ve Ukraynalı bakanlar masaya oturdu: Kritik açıklamalar geldi

Uluslararası kamuoyu Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bugün Antalya'da gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonucu merakla beklerken, Türk heyeti taraflarla görüşmeye başladı. Paylaşılan fotoğraflarda Çavuşoğlu ve heyeti, her iki ülkenin heyetiyle masaya oturdu. Toplantı sonrasında Lavrov ve Kuleba ayrı ayrı basın toplantısı düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 15’inci gününde gözler Antalya’da… Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya’da Türkiye’nin arabuluculuğunda bir araya geldi.

Üçlü görüşme öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye’ye gelirken onu mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Paylaşılan fotoğraflarda Türk ve Ukraynalı heyetlerin üçlü görüşme öncesinde ikili görüşme için masaya oturduğu görülüyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, Kubela ile Lavrov’un TSİ 11.20 sularında bir araya geldiğini “son dakika gelişmesi” ibaresiyle aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, “Görüşme başladı” açıklamasını yaptı.

İKİ İSİM AYRI AYRI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Kuleba, Lavrov’un tahliyelerle ilgili bir taahhüt vermediğini söyledi. Bu tür görüşmelere sıcak baktıklarını dile getiren Kuleba, “1.5 saat boyunca müzakerelerimiz oldu. Çavuşoğlu’nun katkılarıyla bu toplantıya katıldık” dedi.

Kuleba, insani açıdan değerlendirildiğinde Mariupol’de yaşananları mercek altına aldıklarını söyledi. Kuleba, ateşkes konusunda bir karara varılmadığını söyledi. Kuleba, “Ateşkes konusunu konuştuk ama ilerleme kaydetmedik. Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi. Bu formatta tekrar görüşmeye niyetliyim. Önemli bir tartışma ortamı olacaksa gelmek isterim” ifadesini kullandı.

“BİZE SALDIRANLAR DURMAZSA SAVAŞI DURDURAMAYIZ”

Çavuşoğlu’na teşekkür eden Kuleba, “Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız. Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım” dedi. Kuleba, “Lavrov’un talepleri teslimiyet listesi gibi” yorumunu da yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ayrı bir basın toplantısı düzenleyerek bazı açıklamalarda bulundu. Lavrov, krizin çözüme kavuşmasını istediklerini duyurdu. Lavrov, “Müzakerenin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı anlaşıldı” dedi.

LAVROV’DAN CANLI KALKAN İDDİASI

Lavrov, “Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşme sonucunda bu karar alınmıştı. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her girişimi destekleriz. İnsani konuları ele aldık. Siviller gönüllü birlikler tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor. Bunlar biliniyor. İnsani koridor açılması planlanıyor. Belarus’taki görüşmelerin çözüme ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Lavrov, “Ukrayna krizinin topluca, bütün tarafların çıkarlarını gözeterek çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından, ki bunu sürekli yapıyorlar, herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yerlere saptırmamalarını istiyoruz. Biz Rusya tarafının günlük insani koridor açılması önerisini tekrarladık. En etkili ve en güvenli güzergahların seçilmesini amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

PUTİN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEKTEN KAÇINMIYOR

Lavrov, “Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Ukrayna’nın da güvenliğini istiyoruz ama Rusya’nın da güvenliğinin sağlanmasını gözetiyoruz. Sanırım bu konuda gerçekçi düşünen insanlar da var ve bu bizi umutlandırıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rus lider Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy’nin bir araya gelebileceğini de söyleyerek, “Putin, Zelenskiy ile görüşmekten kaçınmıyor” dedi.

Lavrov, “Bir daha asla Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız. Burada şirketler de siyasi saldırının aleti olmuştur. Öyle bir tedbir alacağız ki, benzer bir duruma bir daha düşmeyeceğiz. Hiçbir kesim, ekonomimize karşı adım atamaz hale gelecek” ifadesini kullandı.

“NÜKLEER SAVAŞ OLACAK MI” SORUSUNA YANIT GELDİ

Lavrov, Kommersant muhabirinin kendisine yönelttiği, “Bir nükleer savaş olacak mı” sorusuna ise çok net yanıt verdi. Lavrov, “Ben nükleer savaş olacağına inanmak istemiyorum” dedi.

Öte yandan Lavrov, dün hastaneye düzenlenen saldırı ile ilgili olarak da hastane binasının boş olduğunu söyledi. Lavrov, Batı’nın Rusya’ya karşı çok tehlikeli hareket ettiğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR

Basın toplantılarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, bölgede sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Putin’in prensipte Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşmeye karşı olmadığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı, “İnsani koridorların açılmasını istedik. Bir görüşmeden mucizeler beklememek gerek” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: GERGİNLİK OLMADI

“Türkiye olarak gayretlerimizi sürdüreceğiz” diyen Çavuşoğlu, “Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleştirmedi. Bir taraftan savaş devam ediyor. Elbette bu şartlarda toplantı gerçekleştirdik. Fakat medeni bir toplantı gerçekleştiğini söyleyebilirim. Taraflar düşüncelerini belirtti fakat herhangi bir gerginliğe yol açan ya da ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı” dedi.

UKRAYNA GÖRÜŞME ÖNCESİ BEKLENTİSİZDİ

Türkiye’ye gelmeden önce açıklama yapan Kuleba, “Samimiyetle söylemek istiyorum ki bu görüşmelerden beklentilerim düşük. Biz ateşkes istiyoruz, topraklarımızın bağımsızlığını istiyoruz ve insani sorunların çözülmesini istiyoruz” demişti.

Rusya ise daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna ordusunun silah bırakmasını, Kiev yönetiminin Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanımasını ve Ukrayna’nın AB ya da NATO’ya dahil olmaması için Ukrayna anayasasının değişmesini talep etmişti.

Zirveyi takip etmek için akredite olan yerli ve yabancı 334 gazeteci, otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu.

Güvenlik taramalarının ardından bakanların basın açıklamalarını yapması beklenen G-20 Liderler Zirvesi’nin de yapıldığı salonun bulunduğu alandaki basın odasına alındı.

Zirveyi takip eden gazetecilerin ülkeleri arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor. Üçlü görüşmenin ve basın toplantılarının yapılacağı salonda, sabah erken saatlerden itibaren bomba imha ekipleri arama yaptı, eğitimli polis köpeklerine de salonun çevresinde güvenlik taraması yaptırıldı.

Gazeteciler salona 6’şarlı gruplar halinde alındı. Zirveyi takip eden 150’si yabancı 334 gazeteci, görüşmelerdeki gelişmeleri dakika dakika medya kuruluşlarına aktarıyor.

PESKOV, ZELENSKİY-PUTİN GÖRÜŞMESİNE İŞARET ETTİ

Antalya’daki görüşmeler devam ederken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov açıklamalarda bulundu. Peskov, Zelenskiy ile Putin’in görüşmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Peskov, iki liderin bir araya gelmesiyle ilgili olarak, “Kiev, sürekli bu tür teklifte geliyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak” dedi.

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